IP reprocha a Eduardo Rivera que aún no reduzca el ambulantaje ni la delincuencia (FOTOS Y VIDEO)

La iniciativa privada poblana reprochó al alcalde de Puebla Eduardo Rivera Pérez que a 60 días de su llegada al cargo no ha podido disminuir los niveles de ambulantes, principalmente en el Centro Histórico, así como la inseguridad en el municipio.

En rueda de prensa el vocero de la Red Mexicana de Franquicias, Roberto Esquivel Ruiseco mencionó que los funcionarios que hoy ocupan los altos mandos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana no son capaces de seguir con el puesto, pues a tan sólo dos meses ya hay casos de corrupción y no se ven mejoras.

? ¡La inseguridad sigue igual! La Red Mexicana de Franquicias aseguró que la @SSC_Pue no han dado resultados en #Puebla pic.twitter.com/cf85YuJJhi

En este sentido, Esquivel Ruiseco mencionó que los primeros cien días de la nueva administración son fundamentales para saber cómo va a caminar el trienio, por lo que todavía se encuentran a buen tiempo para empezar a hacer cambios y poder corregir el camino que llevan al momento.

“Hoy en día esta Secretaría (de Seguridad Ciudadana) no cuenta con los perfiles idóneos en los altos mandos, ya se están presentando algunos temas de corrupción; tenemos una situación en el DERI, la cual no vemos que mejore, no podemos ir pasos hacia atrás sino para adelante, es un retroceso para el municipio”, dijo.