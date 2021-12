Lalo Rivera entre los ediles que estancaron la pobreza en Puebla (VIDEOS)

El alcalde Eduardo Rivera Pérez fue uno de los ediles que provocó el estancamiento del combate a la pobreza en la capital; 10 años después tomó nuevamente las riendas del Ayuntamiento de Puebla y aseguró que la contrarrestará otorgando empleos para los poblanos.

En diez años el combate a la pobreza en el municipio de Puebla se estancó, pues el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reveló que de 2010 a 2020 la variación en cuanto a los poblanos en dicha situación económica es mínima, ya que se incrementó 2.8 y la pobreza extrema disminuyó apenas de 1.5 por ciento.

Ante ello el edil Eduardo Rivera Pérez, reconoció que la capital poblana se encuentra en una situación deplorable de desigualdad económica, pues hay zonas del municipio que tienes más servicios públicos que otras debido a la economía de los poblanos.

El edil del PRIANRD comentó que esto se debe a la falta de empleo que existe en el municipio, por lo que se comprometió a generar la ocupación de trabajo durante su trienio.

Eduardo Rivera Pérez detalló que por ello su gobierno dará oportunidades en la apertura de comercios, también generará capacitaciones de pequeñas y medianas empresas con el objetivo de que creen nuevos empleos.

Asimismo, anunció que su administración buscará generar empleos “bien pagados” para que los poblanos obtengan mayores ingresos y así la brecha de desigualdad se vaya reduciendo.

El alcalde Eduardo Rivera Pérez vive su segundo momento como presidente municipal, pues en el periodo del 2011-2014 gobernó al municipio, sin embargo en este lapso la pobreza aumentó un 44.3 por ciento.

El alcalde Eduardo Rivera Pérez solicitó paciencia por parte de los integrantes de Iniciativa Privada para reflejar el reordenamiento del ambulantaje, ya que fue una problemática que se acrecentó durante la administración pasada y no se puede resolver en dos meses.

El edil reiteró que heredó un gran número de ambulantes en el Centro Histórico, motivo por el cual comenzó a dialogar con los líderes del comercio informal con el objetivo de comenzar a reducir a los vendedores en la vía pública.

"No es un tema fácil, no hay una varita mágica, no se puede revolver un problema así en dos meses que se heredó, permitió e incrementó durante tres años, que es lo que les pido a los empresarios y ciudadanos paciencia, hemos avanzado y no empeorado", dijo el edil.