Ayuntamiento retrasa elección en juntas Auxiliares; insiste en que IEE las organice

El proceso de renovación de las 17 juntas auxiliares de la capital poblana se retrasó, toda vez que el Ayuntamiento espera que el Instituto Electoral del Estado (IEE) realice los plebiscitos, motivo por el cual ni si quiera han lanzado la convocatoria para las planillas interesadas.

Fuentes al interior de la Sala de Regidores confiaron a CAMBIO que los funcionarios han retrasado este proceso debido a que se encuentran a la espera de la última decisión del IEE, al que le solicitaron realizar el proceso de renovación con el objetivo de no quedar mal si es que el 16 de enero del próximo año se genera un conflicto en los plebiscitos, tal y como sucedió en el año 2019.

Este ha retrasado que la comisión de Gobernación, presidida por Miguel Ángel Mantilla, no sesione para determinar si los presidentes auxiliares actuales se pueden o no reelegir, por lo que las convocatorias no fueron emitidas el pasado 15 de diciembre.

De acuerdo con el alcalde, Eduardo Rivera Pérez, el Ayuntamiento de Puebla ya tiene destinado el monto económico para llevar a cabo los plebiscitos; sin embargo se encuentran en la espera de la respuesta del órgano electoral.

El viernes pasado el Instituto Estatal Electoral (IEE) desechó la petición del Ayuntamiento de Puebla para organizar las elecciones en las juntas auxiliares de la capital, bajo el argumento de que no están facultados y porque en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla señala que es atribución de cada alcaldía la organización de los plebiscitos en las Juntas Auxiliares.

Sin embargo, en nueve de las 17 juntas auxiliares, los aspirantes ya comienzan a operar para que en 2022 lleguen a las presidencias; los perfiles más sonados son Ángel Soto, ex asesor de Claudia Rivera Vivanco; Enrique Matamoros, cercano a la regidora del PAN Gabriela Ruiz; y Juan Carlos Rodríguez, hermano del edil auxiliar de la Libertad, Alfredo Rodríguez Victoria.