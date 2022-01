Cruz Lepe admite que ambulantes lo superan, ¡no ha podido reordenarlos! (VIDEO)

El secretario de Gobernación Municipal, Jorge Cruz Lepe reconoció que los ambulantes lo superaron y no le hicieron caso, además aseguró que no ha reordenado al ambulantaje debido a que muchos no son comerciantes de Puebla.



"De las 23 organizaciones solo cuatro entregaron el padrón, son gente que viene de fuera no hay permisos en el Centro Histórico pero seguimos dialogando", dijo en entrevista.



Asimismo, mencionó que una de las problemáticas que ha tenido para reordenar el ambulantaje es que los comerciantes se niegan a moverse de su lugar de venta.