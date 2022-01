Ayuntamiento no tiene fondo de contingencia por la cancelación del DAP: Ana María Jiménez

El alcalde Eduardo Rivera Pérez no contará con el fondo de contingencia y su gobierno no podrá pagar los litigios judiciales que enfrenta su gobierno debido a que no cobrará el Derecho de Alumbrado Público (DAP), ya que el Congreso del Estado rechazó la propuesta para obtener ingresos por este concepto.

Así lo informó la regidora presidenta de la Comisión de Patrimonio y Hacienda, Ana María Jiménez Ortiz, quien dijo que el gobierno municipal hizo modificaciones en el Presupuesto de Egreso 2022, debido a la cancelación del cobro del DAP, lo cual afectó en dichos programas.

La regidora del PAN dio a conocer que el gobierno municipal preparó invertir 40 millones de pesos para el Fondo de Contingencia municipal que iba a servir para atender a los damnificados que dejó la explosión de San Pablo Xochimehuacan.

En cuanto a los litigios, estos representan un gasto de más de 27 millones de pesos que pueden crecer si es que el Ayuntamiento de Puebla no los resuelve.

Sin embargo, la regidora aseguró que el gobierno de Eduardo Rivera Pérez podrá realizar los seis ejes de su administración, los cuales son Escudo Puebla, Contigo Mujer, Médico en tu Casa, Estancias Infantiles, Impulsa Puebla y Ciudad de Diez.



"Los 140 millones de pesos no cobrarlos si impactaron, por ello modificamos pero se descuidaron unos litigios, se prolongarán y otro tema es que no tendremos un fondo para contingencias que nos serviría para atender la contingencia", dijo en entrevista con CAMBIO.



En 2022 el gobierno de Eduardo Rivera Pérez tendrá un presupuesto de cinco mil 244 millones de pesos para ejercer, el cual sufrió una modificación porque no fue incluido el cobro al Derecho de Alumbrado Público (DAP).

La madrugada del 24 de diciembre los diputados del Congreso del Estado rechazaron que el Ayuntamiento de Puebla cobrará el DAP, con el cual planeaba obtener 140 millones de pesos de este ingreso.

El alcalde Eduardo Rivera Pérez sufrió su primera derrota porque su fórmula para cobrar este concepto ni siquiera fue tomada en cuenta por los diputados.