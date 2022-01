Anuncia Lalo que pondrá ciclopista en Blvd. Hermanos Serdán una vez que quiten la de Moreno Valle (VIDEO)

El alcalde Eduardo Rivera Pérez anunció que su gobierno ya analiza el retiro de la ciclopista ubicada en el Bulevar Hermanos Serdán junto con el gobierno del estado debido a que esta no cumple con la norma técnica y además afecta la imagen urbana.

El presidente Municipal anunció que de ser retirada, su gobierno implementará una nueva ciclo vía, la cual se ubicará a nivel del piso.

Eduardo Rivera Pérez explicó que diversos especialistas han asegurado que la ciclopista no cumple con las normas, además de que esta zona se encuentra descuidada.

"Hemos visto varias quejas de vecinos que desafortunadamente se encuentra en malas condiciones, que no es utilizada, que el acceso de las rampas no es el adecuado, sabemos que hubo un señalamiento de un especialista a nivel internacional de que no fue la mejor decisión el haber construido esa ciclovía elevada, que afecta a la imagen urbana de la ciudad, y estamos sí analizando en coordinación con el Gobierno del Estado lo que se realizará en esta ciclovía", dijo el edil.