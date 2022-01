Alcántara presume que seguirá como coordinador de la bancada del PAN (VIDEO)

El diputado del PAN, Eduardo Alcántara Montiel presumió que seguirá como el coordinador de los legisladores de la fracción blanquiazul toda vez que la presidenta del partido, Augusta Díaz de Rivera le aseguró que continuará en esta labor.

El diputado incluso aseguró que estará dispuesto a someterse a una evaluación ante sus compañeros para que verifiquen su labor como coordinador.

"Me reuní en diciembre pasado con Augusta tuvimos una plática muy general lo que me dijo es que no habrá un cambio", dijo en rueda de prensa.