No se resolverá de la noche a la mañana: Lalo sobre ambulantes y sexoservidoras del Centro (VIDEO)

El alcalde Eduardo Rivera Pérez sentenció que el problema de ambulantes y sexoservidoras que se ubican en el Centro Histórico no se resuelve de la noche a la mañana, esto en la víspera de sus primeros 100 días.

El presidente Municipal mencionó que su gobierno ya les propuso a los comerciantes y a las mujeres que se dedican a la prostitución dos acciones para que liberen el primer cuadro de la ciudad, la primera es su programa de empleos y el segundo es que emigren a la periferia del Centro Histórico.

Eduardo Rivera Pérez reconoció que este tema es uno de los problemas que más requiere la seriedad de su gobierno, sin embargo no se puede resolver de la noche a la mañana.

"Sé que hay mucho por hacer, no cantamos victoria pero vamos a lograr cosas importantes, no llevamos ni tres meses, nos dejaron un problema que se acrecentó, que dije en la toma de protesta que no había varita mágica, que no se iba a resolver de la noche a la mañana", dijo.