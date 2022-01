Claudistas quieren hacerse de la Ignacio Zaragoza en los próximos plebiscitos

Los ex funcionarios buscan continuar en la escena política ganando la junta auxiliar brindándole su apoyo a Margarita Rodríguez

El equipo que formó parte del gobierno de Claudia Rivera Vivanco busca revivir en la vida política desde la junta auxiliar de Ignacio Zaragoza, y es que los ex funcionarios Edgar Damián Romero Suárez y Gonzalo Castillo apoyan a la también ex burócrata Margarita Rodríguez Daruich para que sea presidente auxiliar.

Rodríguez Daruich, quien fue directora de Atención Vecinal y Comunitaria en el gobierno anterior, también es impulsada por la ex regidora Patricia Montaños, Daniel Navarro, cuñado de Iván Camacho y el ex secretario de Gobernación, Rene Sánchez Galindo.

La planilla que los claudistas conformaron en Ignacio Zaragoza lleva por nombre Círculo Rosa, la cual ya comenzó a operar por toda la demarcación y también ya cuenta con su propia página de Facebook.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los claudistas, la ex funcionaria es investigada por violentar a su ex compañera, Yasmín Flores, quien la denunció al igual que a la ex edil, Claudia Rivera por violencia de género.

En esta demarcación competirán las planillas Colonias Unidas por Zaragoza, Todos Unidos por Zaragoza, La Herradura, La Estrella y Circulo Rosa que será el grupo que impulsarán los morenistas.

Gobernador pide que Margarita sea descalificada

La candidatura de Margarita Rodríguez Daruich para la junta auxiliar de Ignacio Zaragoza forma parte de las "herencias malditas" de la administración que encabezó Claudia Rivera Vivanco y que busca seguir presente, señaló el gobernador Miguel Barbosa Huerta.



? La candidatura de Margarita Rodríguez Daruich, para la junta auxiliar de Ignacio Zaragoza, forma parte de las "herencias malditas", de la administración que encabezó @RiveraVivanco_ , señaló el gobernador @MBarbosaMX pic.twitter.com/th2WXFIG8A

— Diario Cambio (@Diario_Cambio) January 13, 2022

Por ello, el mandatario estatal indicó que se le debe retirar la candidatura a Rodríguez Daruich en caso de que la convocatoria tenga a algún candidato que se encuentre bajo investigación de las autoridades.