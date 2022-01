Lalo buscará ante el Congreso que plebiscitos sean responsabilidad del IEE: Mantilla

El gobierno de Eduardo Rivera Pérez buscará que llegue hasta el Congreso de la Unión que los plebiscitos sean responsabilidad del Instituto Electoral del Estado de Puebla, así lo informó el regidor, Miguel Ángel Mantilla.

El regidor explicó que esta iniciativa busca en no desgastar a la ciudadanía con tantos procesos electorales diferentes y para evitar un gasto.

Asimismo insistió que el gobierno municipal ya se encuentra trabajando en que los plebiscitos se puedan empatar con las elecciones electorales y así el IEE pueda hacerse cargo.

"Se le pide y se le pretende conferir esa responsabilidad a quien es el profesional del manejo de elecciones (...), para poderlo llevar insulso a la Cámara de Diputados y no sólo eso, pretenderíamos que se llevará con una iniciativa federal para que se cumplieran dos cosas, no desgastar a los ciudadanos con múltiples votaciones en corto tiempo y la otra no gastar recursos que no tiene sentido que los gastemos", aseguró Miguel Ángel Mantilla.