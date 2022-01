Isis Martínez denuncia agresión y amenazas de muerte durante campaña en San Pablo Xochimehuacan

La candidata a la presidencia auxiliar de San Pablo Xochimehuacan, Isis Martínez denunció que fue agredida físicamente y además recibió amenaza de muerte durante su campaña por dicha demarcación.

A través de sus redes sociales la candidata mostró unas imágenes donde se puede observar que recibió golpes y rasguños por parte de su agresor.

Isis Martínez narró que a las 11 de la mañana en la calle Benito Juárez un sujeto de físico robusto con pantalón pantalón de mezclilla, tenis, sudadera roja y una gorra roja la detuvo y la agredió físicamente.

"Soy una mujer que ha luchado cada día por apoyar el bienestar de cada uno de ustedes, hace unos momentos alrededor de las 11:00 AM cuando realizaba el toque de puertas en la segunda privada de Benito Juárez me agredió y me amenazó de muerte un hombre de complexión ancha", narró.