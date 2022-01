¡No se vaya a quedar pobre! Lalo regala cubrebocas como en campaña en medio de la cuarta ola

Este lunes el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez presentó la campaña anticovid "Usa Mascarilla", sin embargo, ante esto sólo se limitó a regalar cubrebocas en 30 puntos de la capital con el objetivo de concientizar a la ciudadanía, pues el alcalde sentenció que su gobierno no sancionará a ningún poblano que no use este material.

El presidente Municipal reconoció que su administración no podrá sancionar a los capitalino, ya que no cuenta con la fuerza policial para vigilar todos los espacios del municipio.

Por ello aseguró que, en lugar de eso, su administración buscará concientizar a la ciudadanía con el programa Usa Mascarilla que consta en regalar cubrebocas de la marca KN95.

"El Gobierno de la Ciudad quiere hacer conciencia de que la mejor manera de romper los contagios es poniendo cada quien de su parte, yo no voy a emitir un decreto que obligue a los poblanos a utilizar cubrebocas, no tendríamos los policías, ni las personas de Normatividad para estar sancionando", dijo.

Posterior a su discurso, el alcalde se subió al camión de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) para repartir cubrebocas, además lo hizo en toda la terminal margaritas.