Se quebró la cabeza: Lalo Rivera regala cubrebocas para domar la cuarta oleada Covid (FOTOS Y VIDEO)

La Iniciativa Privada donó 250 mil cubrebocas al gobierno de Eduardo Rivera Pérez para su programa anti Covid Usa Mascarilla, sin embargo, la administración sólo los repartió sin generar otra acción para disminuir los contagios.

El alcalde @eduardorivera01 dijo que su gobierno no sancionará a nadie que no use cubrebocas, por lo que arrancó el programa Usa Marcarila para concientizar a los poblanos a que lo porten, por ello regalo cubrebocas pic.twitter.com/kk1myQGnv7