Si elementos reciben dinero de los ambulantes, les cortamos la cabeza: Cruz Lepe

Jorge Cruz Lepe, secretario de gobernación, aseguró que en el tema de los ambulantes hay muchos intereses, por lo que a todos los elementos de vía pública que pidan o reciban "moches", "se les cortará la cabeza".

De acuerdo con el portal de noticias ‘Milenio’, la líder de los comerciantes de la organización Frente de Vendedores Tradicionales y Comerciantes en General del Estado de Puebla, Teresa Huitzil Torres, denunció que elementos del Centro han solicitado "moches" al comercio informal para que los dejen trabajar.

"Que te puedo decir yo, en la calle suceden muchas cosas, se ofrece mucho dinero, hay muchos intereses, yo no dudo que se le ofrezca dinero a los muchachos, y yo no lo digo porque yo recibí un departamento con 23 elementos, completamente vuelto de cabeza, muchos que no tenían el perfil; corrimos a la gran mayoría, todavía tenemos algunos, sino nos quedaríamos sin gente, actualmente tenemos 84 elementos, estamos puliendo el departamento, al primer aviso de que alguien está tomando dinero, le cortamos la cabeza", sentenció el secretario de gobernación.