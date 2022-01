Lalo Rivera empieza el año con más de 800 millones, pero no descarta pedir préstamo (VIDEO)

El alcalde Eduardo Rivera Pérez cerró el 2021 con un presupuesto millonario, pues durante noviembre y diciembre recaudó 485 millones de pesos gracias al cobro del predial anticipado, informó la tesorera municipal, María Isabel García Ramos. A esta cantidad se agregan otros 400 millones que tuvo de subejercicio.

Ante esto, el alcalde Eduardo Rivera aún amenaza con endeudar a la capital, pues mencionó que continúa analizando si su administración solicitará una línea de crédito para generar sus acciones de gobierno.

“Aún no tenemos decidido el tema del crédito, hoy precisamente tengo la reunión con la tesorera y no tenemos clara la definición del mismo, entonces no podría dar más información al respecto”, dijo en entrevista.