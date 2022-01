Lalo descarta crédito bancario; solicitará por adelantado presupuesto de Banobras (VIDEO)

El alcalde Eduardo Rivera Pérez descartó solicitar una crédito bancario, sin embargo sentenció que solicitará por adelantado el presupuesto de Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras) al Congreso del Estado.

El alcalde @eduardorivera01 informó que su gobierno no solicitará una crédito bancario, pues no lo necesita. Sin embargo aseguró que le pedirá por anticipado al @CongresoPue presupuesto de la partida Banobras. pic.twitter.com/H0wpbz0Byd

En entrevista, el edil mencionó que con este presupuesto podrá ejecutar obras pendientes para la ciudad.

"La respuesta es no, no voy a tomar la solicitud de un enfrentamiento de largo plazo o una línea de crédito, en dado caso que más adelante yo decida presentar una decisión de ese tipo, tendría que ser por un proyecto específico, pero hoy por hoy, no va a ser necesario", dijo.