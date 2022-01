Lalo dice que no ha hostigado a nenis del Paseo Bravo, pero sus inspectores las amenazan (VIDEO)

El alcalde Eduardo Rivera Pérez reculó que su gobierno haya prohibido que el Paseo Bravo sea el punto de reunión de los vendedores de redes sociales, pese a que la Secretaría de Gobernación Municipal los ha amedrantado para evitar que entreguen sus productos.

"No hay ninguna acción en contra de ellas, si alguien va a entregar alguna mercancía porque se dedica a eso en algún lugar público, no hay ningún problema, lo único que no se puede hacer es estar exhibiendo esa mercancía, no se pueden poner puestos", dijo @eduardorivera01 pic.twitter.com/77mdLF1mYm