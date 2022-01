PC Municipal violó protocolos al frenar labores de búsqueda de dos personas en la colonia Amor (FOTOS)

El director de Protección Civil, Gilberto González Labastida cometió una negligencia durante el rescate de los cuerpos que quedaron atrapados por la explosión del edificio de la colonia Amor. El encargado del salvamento violó los protocolos internacionales de estructuras colapsadas BREC y USAR al ausentarse del lugar del accidente siete horas y justificar que no había condiciones de búsqueda.

Las normas internacionales de rescate indican que los cuerpos de emergencia no se deben de retirar del lugar durante las primeras 72 horas del incidente, pues es el tiempo en el que pueden permanecer con vida las personas atrapadas, pero el director y su equipo de 15 personas se retiraron 27 horas después, tras encontrar apenas a uno de los tres cuerpos faltantes.

Así lo dijo el propio funcionario municipal en compañía del alcalde, Eduardo Rivera, después de dar como un triunfo el rescate de Rocío Pérez de 24 años de edad, apenas una de las tres personas atrapadas.

Este jueves por la mañana en su reporte preliminar de la explosión, el funcionario narró que a la 1:00 de la madrugada el departamento de Protección Civil encontró el cuerpo sin vida de la mujer de 24 años, y optaron por detener los trabajos de búsqueda de las dos personas restantes y fue hasta las 8 de la mañana cuando se retomaron las acciones.

Ocho horas después de su primer descalabro, Gilberto Gonzales Labastida intentó justificar sus dichos al señalar que jamás detuvo las labores, pero ‘se hizo bolas’ y terminó aceptando que paró los trabajos de búsqueda ya que no había condiciones, aunque momentos antes dijo que fue para “darle espacio a los cuerpos de auxilio”.

Además, incurrió en otra mentira, pues detalló que fue a las 2:00 de la mañana cuando se detuvieron las labores toda vez que en la mañana había dicho que esto sucedió a la 1:00 de la madrugada.

“Quisiera precisar que usar hora de descanso no es la adecuada, porque no hemos descansado… simplemente lo que hicimos ayer después de la extracción del cuerpo fue que no generamos, a veces no se reúnen las condiciones apropiadas para continuar y eso es lo que a veces complica. Tenemos que tener una zona amplia con buena visibilidad, no seguirnos poniendo en riesgo, los binomios caninos también tienen que estar listos porque lo pones a trabajar y el cansancio no le permite ver, son condiciones o factores que no permiten el trabajo entonces lo que se tomó fue restructurar la acción y reiniciar, detuvimos como 2:30 y a las 8:00 ya estábamos listo, ya estábamos dentro de la estructura”, dijo.