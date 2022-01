Lalo tendrá que reintegrar 6 millones a la Federación por no ejercerlos, informa regidora

El gobierno de Eduardo Rivera Pérez tendrá que reintegrar más de 6 millones a la Federación debido a que no ejerció el recurso en el mes de noviembre y diciembre del 2021, informó la regidora Ana María Jiménez Ortiz.

La regidora intentó justificar el mal manejo del recurso asegurando que estos 6 millones no fueron ejercidos por la administración de Claudia Rivera Vivanco, quien dejó obras sin contratar.

"No así con los recursos que habremos de devolver por no haberse ejercido en tiempo y forma son los correspondientes a dos obras contratadas con recurso de Fortamun que no se ejecutaron debidamente y no fuimos nosotros que signaron los contratos, pero si seremos nosotros quienes respondamos por el municipio y devolvamos más de seis millones de pesos a la federación", explicó Jiménez Ortiz.