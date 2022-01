No te lo puedes perder, en febrero es el Festival del Pulque en Puebla ¡la bebida de los dioses!

El chef Aquiles Chávez, nieto de un tlachiquero, por lo que desde que tiene uso de razón su vida ha estado relacionada con la bebida de los dioses, será el invitado especial del Festival Gastronómico del Pulque, que se realizará en el restaurante Mural de los Poblanos el 13 de febrero.

De acuerdo con El Universal, Chávez, desde que era niño, en su casa, su abuela cocinaba con pulque, y recuerda platos como conejo empulcado, así como los mixiotes con un poco de pulque, la salsa borracha, entre otros.

Asimismo, recuerda que en la casa de sus abuelos había un tinacal y burros, porque su abuelo se iba a raspar el maguey en la mañana y en la tarde.

“De chiquillos nos llevaban a raspar, cuando íbamos a Tepeji a visitar a los abuelos, llegábamos un sábado al mediodía y nos íbamos con el abuelo o con el tío a raspar y al otro día muy tempranito también. Por eso el pulque ha estado bien presente en mi familia, en mi vida, y si no lo tomo no es porque no me guste, sino porque tuve una trágica experiencia a los diez años, me fui de cabeza una barrica de pulque y me estaba ahogando, y no lo puedo tomar porque cuando le doy el primer trago, cuando lo siento pasar por la garganta, me viene no el recuerdo, sino la sensación de ese ahogamiento, de desesperación y de agobio, más que un mal recuerdo, es una situación sensorial que no me permite beberlo, pero si lo disfruto en la comida”, comenta.