Ciudad de Puebla en indefensión: Policía Municipal tiene apagadas las cámaras de videovigilancia

Los policías de la ciudad de Puebla trabajan ‘a ciegas’. No existe un monitoreo de la ciudad debido a que de las tres empresas que se tienen contratadas para este sistema, sólo una funciona. Es así que de las casi 2 mil 700 cámaras de videovigilancia que existen en la capital, al día de hoy prácticamente 2 mil 400 no sirven, no se ven.

Es decir que únicamente funciona un aproximado de 300 videocámaras conectadas a la base de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en Rancho Colorado. Así lo revelaron fuentes en el seno de la corporación y el pasado viernes la titular de la dependencia lo ratificó en entrevista.

María Consuelo Cruz Galindo informó que su dependencia sólo trabaja con las cámaras que están bajo el cuidado de Telmex, sin embargo los dos sistemas restantes que son las ventanas ciudadanas y el sistema de grabación Total Play se encuentran apagados



“Contamos con el sistema de Telmex, Total Play y el de ventanas ciudadanas. El que tenemos funcionando es el de Telmex, el de Total Play tiene una falla con la estructura y ventanas ciudadanos estamos checando”, dijo.



Así lo reconoció Cruz Galindo al querer justificar su falta de acción policial y sobre todo el aumento en los índices de inseguridad que se dispararon durante el primer trimestre del gobierno de Eduardo Rivera.

Ante esto, aseguró que en los próximos días darán a conocer el proyecto de cámaras de video que se van a instalar y que ayudarán a combatir la inseguridad en la capital poblana.

Consuelo Cruz Galindo aseguró que a su llegada a la Secretaría de Seguridad Ciudadana recibió cerca de mil patrullas de las cuales el 50 por ciento estaban en mal estado, por lo que mandó a darles mantenimiento.