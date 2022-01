Nenis conforman su AC para cuidarse del Ayuntamiento y de la delincuencia

Los vendedores de redes sociales conformaron la asociación “Neni” con la cual buscarán evitar ser amedrentados por el gobierno municipal, luego de que la semana pasada se les impidió entregar su mercancía en el Paseo Bravo.

Este grupo de vendedores se reunieron de manera virtual con el objetivo de unirse para evitar ser acosados por el personal de Normatividad y la Policía Municipal, pues siguen con el temor de ser detenidos de manera injusta tal y como le sucedió a Leslie Alcántara.

Los vendedores acordaron generar grupos de WhatsApp, Facebook, además propusieron nuevos espacios de entrega de su mercancía, pues aseguraron que el Paseo Bravo ya no es seguro.

Fue el colectivo Cuautlicue quien propuso la unión de este tipo de vendedores el cual también propuso como zonas de reunión Plaza Dorada, el Centro Histórico, Los Portales entre otros lugares públicos.

Asimismo, manifestaron que para evitar ser amedrentadas o acosadas pondrán en marcha un grupo de redes sociales que servirá para vigilar a sus compañeras, pues aseveraron que siguen siendo acosadas por la autoridad municipal, pese a que el alcalde Eduardo Rivera les ofreció ayudarlas.

Los comerciantes narraron que han sido amedrentadas desde que Eduardo Rivera tomó las riendas del Ayuntamiento, ya que aseguraron que con Claudia Rivera jamás sufrieron de agresiones.

Eduardo Rivera Pérez recordó que el secretario de Gobernación Jorge Cruz Lepe, explicó que este tipo de comerciantes pueden entregar sus productos en el Paseo Bravo así como en otros espacios públicos, esto siempre y cuando no instalen un ‘stand’ sobre la vía pública.

“Yo he sido promotor del comercio, intercambio y consumo local, y que se pueda a través de las redes sociales brindar esos servicios; lo que no se puede hacer es lo que la Ley establece de vender en lugares que no está permitido como es el tema del Centro Histórico”, señaló el edil.