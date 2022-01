¡Ahí corren menos peligro! Consejo Ciclista defiende a quienes circulan en el carril del metrobús de la 11 Sur

El Consejo Ciclista Poblano defendió a los ciudadanos capitalinos que circulan por el carril del metrobús en la 11 Sur, pues argumentan que corren menos riesgo que por el carril de la derecha, en donde hay coladeras, entradas y choferes violentos con la gente que pedalea.

Los ciclistas se ampararon en el hecho de que el reglamento de tránsito otorga el derecho a circular en el carril de extrema derecha cuando no haya una ciclovía en la zona. Y como no existen las condiciones para salvaguardar a los ciclistas en ese carril, pues muchos automovilistas no respetan a los ciclistas, éstos ocupan el del RUTA.

De hecho, el mismo organismo señaló que la zona sur de la ciudad es donde mayor cantidad de ciclistas circulan.

Asimismo, solicitaron que así como se destinó un carril exclusivo para la circulación del metrobús, así se destine uno para salvaguardar a los ciclistas que transitan no sólo por aquel lugar, sino en toda la ciudad.