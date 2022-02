Consuelo Cruz Galindo despidió a funcionaria de Rancho Colorado y se niega a liquidarla

Betty, una ex trabajadora del Ayuntamiento de Puebla denunció que el alcalde Eduardo Rivera Pérez la despidió sin justificación y no le dio su liquidación de 45 mil pesos. Esto la afectó fuertemente porque al mismo tiempo de que su mamá perdiera su empleo, también se enfermó de COVID-19 y depende únicamente de ella.

La ex funcionaria narró que su calvario empezó en noviembre, cuando la secretaria de Seguridad Ciudadana, María del Consuelo Cruz Galindo tomó las oficinas de Rancho Colorado porque le ordenó a todos los mandos despedir al personal que trabajó con Morena por lo que les avisó a los trabajadores de las zonas administrativas y operativos que iba a tener que firmar su renuncia.

Esto no fue lo peor, ya que la nueva administración encabezada por Eduardo Rivera no les pagó los finiquitos por su labor, bajo el pretexto de que no se lo merecían, y que si les interesaba tenían que irse a un juicio.

Betty comentó que al ser informada fue obligada a firmar su renuncia, sin importarle que no le habían pagado ni siquiera su última quincena, lo cual le provocó una preocupación pues es el sustento de su hija y de su madre.

Pero a Betty se le iba a complicar la situación, pues su mamá contrajo coronavirus, por lo que tuvo que utilizar sus ahorros para intentar curarla, sin embargo no le alcanzó y ha tenido que solicitar préstamos.

“Yo no pertenezco a ningún partido a mí me invitaron a trabajar, pero aún así me solicitaron mi renuncia. Me dijeron que perdí mis derechos laborales y que le hiciera como quisiera que no me iba a dar nada, yo solicité el dinero porque mi mamá tenía COVID-19 y yo no podía atenderla, asimismo mantengo a mi hija”, relató.