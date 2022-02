Lalo Rivera cerrará la 6 Oriente para peatonalizar la 5 Mayo y ambulantes son los más felices (FOTOS Y VIDEOS)

El alcalde Eduardo Rivera Pérez peatonalizará la calle 6 Oriente y el corredor 5 de Mayo con el cual pretende darle un espacio digno para caminar a los turistas, sin embargo serán los ambulantes quienes le saquen provecho a este plan.

En entrevista el edil de la capital detalló que dicho proyecto logrará eliminar el ambulantaje de la zona, además de que permitirá que toda la calle 5 de Mayo sea peatonal, lo cual garantizará la seguridad de los poblanos y le permitirá a las personas que visitan la capital conocer los templos desde la Catedral hasta la iglesia del Señor de las Maravillas.

Eduardo Rivera Pérez añadió que este proyecto servirá para comenzar a reordenar a los ambulantes, pues dijo que ya platicó con los comerciantes de esta zona en donde les comentó que les iban a otorgar nuevos espacios de venta.

Sin embargo, los ambulantes lo negaron y aseguraron que este comunicado se los hizo llegar de un día para otro, sin previo aviso y hasta recibieron amenazas de ser retirados a la fuerza.

Ante ello, los vendedores de la 6 Poniente amenazaron con colocarse en el corredor 5 de Mayo el cual tendrán a su disposición ya que no circulará ningún vehículo. Además dijeron que continuarán sobre la 6 Poniente-Oriente..

Y es que los comerciantes señalaron que son la única organización amedrentada por el secretario de Gobernación, Jorge Cruz Lepe, quien no se ha atrevido a tocar a los vendedores ubicados en la 2, 4, 8 y 10 Poniente.

“En usos y costumbres tenemos 45 años trabajando ahí y si nos quiere desalojar será su problema, yo cumplí con el padrón y nunca me lo dieron con escrito me amenazó el secretario de Gobernación, me dijo te vas tú ya estas acabado, yo te ofrezco de seis a ocho puestos en la periferia”, informó.