Comerciantes del Centro Histórico se lanzan contra Lalo por peatonalización de la 6 Oriente (FOTOS Y VIDEOS)

El presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, José Juan Ayala Vázquez, se le volteó al alcalde Eduardo Rivera Pérez, al asegurar que nunca fueron informados del proyecto de la peatonalización del corredor 5 de Mayo como lo informó el edil de la capital.

Este martes, Eduardo Rivera Pérez dijo que los comerciantes establecidos de la 6 Oriente tenían conocimiento de la peatonalización del corredor 5 de Mayo, por lo que desmintió que estuvieran en contra de esta medida.

"Yo he escuchado algunas declaraciones de comerciantes que sí están a favor de este reordenamiento que hizo el municipio, lo único que se hizo es peatonalizar el corredor 5 de Mayo, yo he escuchado otras declaraciones de comerciantes, difiero que no se les haya avisado la gerente del Centro Histórico es la responsable y tiene el reporte donde les ha informado ", dijo.

Ante esto, José Juan Ayala negó que se les haya informado que se iba a peatonalizar el corredor 5 de Mayo entre la 6 y 8 Oriente, pues sólo se les comentó que iba hacer un proyecto momentáneo.

“Lo que sabíamos es que iniciaban las obras del corredor, pero no nos informaron el cierre de esta calle, nos preocupa porque no es el momento por la situación económica, nos avisaron el primero de febrero y nos dijeron que se iba hacer una prueba piloto y nos preocupa que lamentablemente no se tomó en cuenta, porque no era el momento”, respondió.