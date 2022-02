Lalo lapida reactivación económica de la calle 6 Oriente: comerciantes rechazan peatonalización (FOTOS Y VIDEOS)

El alcalde Eduardo Rivera Pérez ‘lapidó’ la reactivación económica de los comerciantes de la calle 6 Oriente, pues colocó maceteros que dividen la vialidad provocando que los poblanos esquiven circular por la tradicional zona de los dulces.

Este miércoles, el gobierno de la ciudad terminó por convertir la 6 Oriente en una privada pese a la longitud de la misma porque colocó macetones en medio de la calle con el objetivo de que funjan como señaléticas para los dos carriles que se crearon.

Sin embargo, esto no fue aceptado por los comerciantes de dulces y cosméticos, que catalogaron esta acción como una imposición autoritaria que sólo tendrá un retroceso en la imagen del Centro Histórico.

En un recorrido hecho por CAMBIO se pudo observar que el Ayuntamiento de Puebla colocó cinco macetas a lo largo de la calle 6 Oriente, además de que instaló señaléticas que indican la circulación del lugar y bancas para los ciudadanos.

Esto generó un caos vial, pues los proveedores de los comerciantes se estacionaron en uno de los carriles que recién fue creado, generando que los consumidores de dulces no pudieran salir de la vialidad porque de igual modo tenían que esquivar el mobiliario del gobierno municipal.

En entrevista con CAMBIO los comerciantes señalaron que esta medida les complicará acrecentar sus ventas. Explicaron que al peatonalizar el corredor 5 de Mayo y colocar mobiliario en medio de la vialidad les impedirá a sus clientes llegar a sus negocios, pues muchos de ellos acuden en vehículo porque son personas de la tercera edad que no pueden caminar o tienen dificultad para moverse.

“Ahorita no hay gente y es difícil que los carros den vuelta. Imagínate, también hay gente de la tercera edad que viene en su carro sólo a comprar y no por esto querrá pagar estacionamiento y los turistas no conocen los rumbos y esto les va afectar”, dijo el comerciante Raymundo Padilla.