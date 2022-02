Eduardo Rivera pretende regularizar las casas de citas en el Centro Histórico (VIDEO)

El gobierno Municipal permitirá que la prostitución se lleve a cabo dentro de negocios cerrados que se ubican en el Centro Histórico, ya que el alcalde, Eduardo Rivera Pérez, se comprometió a regular las casas de citas que operan en la zona.

? El secretario de gobernación municipal de #Puebla , Jorge Cruz Lepe buscará regular la casa de citas para que no se conviertan en lugares de trata de personas pic.twitter.com/U6LuMonO3V

Sin embargo, el presidente municipal no dio detalle de cómo va a catalogar este giro comercial, mucho menos las reglas de operación ni cuánto se les cobrará de impuestos, pues sólo dijo que Normatividad entrará a revisar que en ningún inmueble se genere la trata de personas.

“No vamos a permitir nosotros que haya trata de personas o abusos de menores de edad, he pedido a la área de normatividad que ya tiene identificados esos puntos que están vinculados con edificios, hoteles y casas donde va a entrar la autoridad a revisar el funcionamiento de estos espacios”, dijo en entrevista.

El alcalde de la capital mencionó que esta medida se pretende implementar con el objetivo de mantener limpias las calles del Centro Histórico de prostitución, lo cual le da una mala imagen a la ciudad.

Por su parte, el secretario de Gobernación Municipal, Jorge Cruz Lepe, informó que han identificado 12 lugares en los que se ejerce la prostitución, sin embargo, trabajan sin permisos y sin regulación.

“El tema de las sexoservidoras no es un tema regulado, nuestro papel es pedirle con toda la delicadeza, no podemos tocarlas, no es facultad de la policía, que si van a ejercer la actividad lo hagan dentro de las casas que están autorizadas o que tiene un giro autorizado por el Ayuntamiento”, dijo.