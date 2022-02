Ahora sí, Lalo Rivera cumple 120 días: opacidad, descaro de polis e inseguridad sellan su gobierno (FOTOS)

El alcalde Eduardo Rivera Pérez cumplió el pasado sábado 120 días al frente del Ayuntamiento de Puebla y su promesa de “corregir el rumbo de Puebla” comenzó a olvidarse, pues la inseguridad se apoderó de la capital, sus policías se enredan en escándalos, el ambulantaje no cede, y además fracasó en su insistencia de cobrar el Derecho de Alumbrado Público (DAP).

Su gobierno también se ha caracterizado por ser más opaco que el de Claudia Rivera Vivanco, pues el alcalde de extracción panista no ha transparentado el monto que percibe como salario, ni el de sus regidores y su síndico Municipal.

Asimismo, ocultó el convenio por 18 millones de pesos por el cual contrató a la empresa Led Iluminación que se encarga temporalmente de ofrecer los servicios de alumbrado público.

Policía, en el ojo del huracán

El 30 de enero se informó que dos policías municipales fueron descubiertos robando el combustible de su propia patrulla, lo cual les costó su baja definitiva. Pero esto no quedó así, ya que el 6 de febrero dos elementos más se vieron envueltos en una pelea contra sus propios compañeros, luego de que fueron sorprendidos ingiriendo bebidas alcohólicas.

El caso más reciente del error de los uniformados se presentó el pasado viernes: un elemento de la Policía Municipal hirió de bala accidentalmente a una de sus compañeras la mañana del viernes pasado, tras no saber manipular su arma al interior de las instalaciones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), ubicadas en la colonia La Margarita.

Se desborda la inseguridad con Eduardo Rivera Pérez

El alcalde Eduardo Rivera no sólo no corrigió el rumbo de Puebla, sino que lo empeoró, pues en 90 días de su administración la percepción de inseguridad en la capital se disparó: 81.9 por ciento de los poblanos no se sintió seguro en su ciudad. Es decir, 13 por ciento más de las cifras que dejó Claudia Rivera, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

Además, la inseguridad en enero de este año aumentó un 13 por ciento en comparación del mismo mes del año 2021, de acuerdo a la Fiscalía General del Estado.

En el primer mes de 2022 la capital cerró con 2 mil 258 delitos totales denunciados, lo cual representa que fueron 265 más que el mismo mes del año pasado cuando se registraron mil 993 crímenes.

Ambulantes provocan trifulca en pleno Centro Histórico

Asimismo, durante sus primeros 120 días, el ambulantaje manchó el lema “Contigo y Con Rumbo”, pues el 5 de enero se adueñó de la calle 5 de Mayo, supuesta ‘joya de la corona’ del gobierno municipal y el 20 de enero un grupo de comerciantes armó una trifulca en el Zócalo de la Capital.

Edil busca cobrar el DAP y fracasa

El alcalde Eduardo Rivera Pérez tuvo su primer fracaso político cuando el Congreso del estado le ‘bateó’ de su Ley de Ingresos 2022 el apartado para cobrar el Derecho del Alumbrado Público, como castigo por no lograr que los legisladores del PAN avalaran su postura, ya que él fue el principal impulsor del gravamen. Tras su derrota acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para cobrarle a los poblanos el DAP.

Lalo sí tenía presupuesto

El alcalde Eduardo Rivera Pérez fue exhibido por su tesorera municipal, María Isabel García Ramos, pues el panista juró y aseguró que Claudia Rivera Vivanco no le dejó ni un solo peso para ejercer en los primeros meses de su gobierno. No obstante, la funcionaria municipal reconoció ante los regidores de la Comisión de Patrimonio y Hacienda que culminaron el 2021 con un subejercicio de cerca de 400 millones de pesos.

El pasado 1 de febrero el alcalde Eduardo Rivera tuvo un insípido informe de sus primeros 120 días al frente del gobierno municipal, pues no detalló acciones para disminuir la inseguridad, ni mucho menos para controlar el ambulantaje, ni tampoco permitió preguntas. En contraste, quiso ‘maquillar’ su evento al dar a conocer que pavimentó 272 calles, puso parques “bonitos” y quitó “un montón” de grafitis.