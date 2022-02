Morena gana Canoa y Xonacatepec: Lalo Rivera sigue sumando derrotas (FOTOS)

El alcalde Eduardo Rivera Pérez fue derrotado atrozmente por el principal operador de Morena, Eric Cotoñeto, pues a pesar de que se repitieron cuatro plebiscitos, el morenista logró obtener ocho de las 17 presidencias subalternas de la capital, mientras que el panista sólo se quedó con cuatro.

Este domingo se definieron los plebiscitos de las juntas auxiliares de San Pablo Xochimehuacan y de San Miguel Canoa, los cuales se tuvieron que repetir debido a que el 23 de enero se cancelaron porque los pobladores impidieron que la jornada electoral se realizara.

En San Miguel Cano el triunfo lo tuvo la planilla Sigamos Trabajando Con Honestidad del candidato Ruperto Pérez García, perfil de Cotoñeto y en San Pablo Xochimehuacan la victoria fue para Antonio Blanca Rodríguez, persona cercana al morenista Gabriel Biestro Medinilla.

Con este resultado, Eric Cotoñeto impuso a sus candidatos José Ángel García Herrera, que obtuvo la junta auxiliar de Ignacio Zaragoza y Carlos Rodríguez Victoria de La Libertad, que son simpatizantes de Morena.

También está el claudista Ángel Soto, que obtuvo la presidencia de San Jerónimo Caleras, Carlos Guerrero Núñez, la de San Francisco Totimehuacan y Héctor Coba Carvajal que ganó en Santa María Xonacatepec.

Mientras que el edil de la capital, Eduardo Rivera, logró obtener las presidencias de Santa María Guadalupe Tecola con Bernardino Ramírez y Juan Manuel Colín García de San Baltazar Campeche; también obtuvo las de Ignacio Romero Vargas al imponer a Enrique Matamoros Vargas y en San Felipe Hueyotlipan con Marcial Malcos Cruz.

El operador del barbosismo también sufrió pérdidas en zonas como La Resurrección, donde el candidato Alejandro Pérez no pudo con Antorcha Campesina, asimismo el priismo le arrebató a Eric Cotoñeto la presidencia de San Aparicio.

Mientras que en San Pedro Zacachimalpa, San Baltazar Tetela y Santo Tomas Chautla el morenista no perdió, pues no impulsó candidatos, pero los ganadores son ciudadanos que no pertenecen a ningún partido político.