Guevara Montiel anuncia reunión con hoteleros y moteleros para trabajar con sexoservidoras (VIDEO)

El director de Normatividad, Enrique Guevara Montiel anunció que este día se reunirá con dueños de hoteles y moteles en la capital para dar inicio con el complejo plan de meter a las sexoservidoras en estos lugares a trabajar, sin embargo se negó a dar detalles de su estrategia para convencerlos, pues los hoteleros ya lo rechazaron.

Sin embargo, el funcionario evitó dar detalle de las normativas que le impondrán a los hoteles y moteles para dejar que la prostitución se realice dentro de sus espacios y no sean sancionados.

"Están en su derecho y ellos sabrán que si y que no, tengo pendiente hoy una reunión (...) no me voy a meter en ese tema (regulación de la prostitución) si les platico y ustedes lo publican se rompe ese esquema", dijo.