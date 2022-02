El C.H. será un gran prostíbulo: destinarán 16 casonas para resguardar sexoservidoras (VIDEO)

El gobierno de Eduardo Rivera Pérez pretende convertir en un prostíbulo gigante el Centro Histórico, ya que buscará que 16 casonas de la zona le permitan laborar al menos a 850 sexoservidoras.

El director de Normatividad Municipal, Enrique Guevara Montiel, se reunió este miércoles con los dueños de hoteles y moteles de la capital poblana para tratar de convencerlos de que dejen ejercer la prostitución en sus negocios luego de que la Asociación se negó, de acuerdo a fuentes consultadas por CAMBIO.

"Están en su derecho y ellos sabrán qué sí y qué no, tengo pendiente hoy una reunión (...) no me voy a meter en ese tema (regulación de la prostitución) si les platico y ustedes lo publican se rompe ese esquema", dijo en entrevista previa al encuentro con los moteleros.