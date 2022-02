Gobierno de Lalo hace oídos sordos a negativa de comerciantes a peatonalización de la 6 Poniente

El gobierno de Eduardo Rivera le hizo ‘oídos sordos’ a los comerciantes de la calle 6 Poniente al negarse a reabrir la circulación del corredor 5 de Mayo pese a que los vendedores se lo hicieron saber de manera personal en una reunión que sostuvieron el miércoles pasado.

Los comerciantes mencionaron que se reunieron con la gerente del Centro Histórico y Patrimonio Cultural, Berenice Vidal, la mañana del 16 de febrero en el Palacio Municipal, quien les advirtió que este proyecto continuará.

Ante ello, los vendedores de dulces y de accesorios manifestaron su enfado bajo el argumento de que esta peatonalización sólo les perjudicó en sus ventas, pues muchos de sus clientes que circulan en automóvil ya no entran a la 6 Oriente porque se evitan maniobrar para salir debido a que ya no pueden rodear la calle para salir por la 8 Poniente.

Asimismo, advirtieron que esta medida podrá repercutir en contra de sus empleados, pues debido a la baja venta prevén despedir al 50 por ciento de su planilla laboral.

Los locatarios señalaron que sostendrán una segunda reunión con el gobierno municipal en donde les darán a conocer si continúa la peatonalización o se retira; sin embargo es casi un hecho que la vialidad continúe cerrada.

“El 28 de febrero nos citaron nuevamente y ahí nos dirán que la vialidad se queda así, pero nosotros no queremos que esto continúe. Ve, no hay gente en la 6 Oriente y los vehículos no entran”, aseguró.