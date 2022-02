Estalla Lalo y responde a Barbosa: por el amor de Dios hay parquímetros en Paris, NY, Montreal (VIDEO)

El alcalde Eduardo Rivera Pérez explotó en contra de los que se oponen a los parquímetros al decir: por el amor de Dios, existen en Montreal, en Paris en Washington y Nueva York, tenemos que plantearnos una visión moderna para que los poblanos se puedan estacionar.

Por el amor de Dios los Parquímetros existen en Cholula, París, Washington, me pusieron para ser la autoridad y lo que quieren los poblanos es que no haya un franelero que te cobre 20 o 30 pesos y si no le pagas te raye el coche, dijo @eduardorivera01 pic.twitter.com/bDIFo5RyXd

En su tradicional conferencia mañanera el edil municipal dijo que es sensible a la ciudadanía como dijo el gobernador, pero al mismo tiempo se puso autoritario al decir que el no busca popularidad sino hacer valer la ley y el estado de derecho.

Esto porque reiteró que la instalación de Parquímetros se debe a la solicitud de comerciantes, ciudadanos que se ha declarado a favor de este sistema a través de los medios de comunicación.

"No es una decisión fácil pero ya se los dije no me pusieron a mi para jugar una posición cómoda o de popularidad, me pusieron para ser autoridad y lo que quieren los poblanos es que haya orden, que si vas al Centro Histórico no haya un franelero que te quiera cobrar 20 o 30 pesos. Por el amor de Dios los Parquímetros hay en San Pedro Cholula, en Zacatlán, Por el amor de Dios en la Ciudad de México, París, en Washington creo que también como ciudad hay que plantearnos una visión moderna", dijo.