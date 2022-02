¡Atención poblanos! Preparan transportistas paro nacional para el 22 de marzo

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. delegación Zacapoaxtla, dio a conocer que el próximo martes 22 de marzo de 2022, realizarán un paro nacional de transportistas de carga, pasaje y turismo, decisión tomada luego de que las autoridades correspondientes no han dado resultados a este grupo de transportistas, ello después de varias reuniones que se han tenido dado a conocer algunos de los motivos por los que han pasado, los cuales han afectado su economía y su seguridad.

Ángel Navarro, consejero nacional da AMOTAC delegación Teziutlán, en compañía de afiliados a esta Organización en Zacapoaxtla, dijo que este paro nacional, consiste en que todos los transportistas que pertenecen a esta organización, no realicen ningún tipo de servicio durante el 22 de marzo, ya sea en el tema de carga, pasaje o turismo.

Algunas de las peticiones que constantemente han estado solicitando es No al cobro de carga y descarga en los municipios, No al complemento de la carta de porte, No a la autorización de moto taxis, así como la situación que viven los transportistas en las carreteras de peaje, que además de tener altos costos, son inseguras.



“El día 22 de marzo nos vamos a manifestar nuevamente, obviamente porque en el estado de Puebla ha habido reuniones en las que he participado, pero no a habido resultados como el que nosotros queremos, uno de ellos es la inseguridad que tenemos en las carreteras y que se ha incrementado más, se ha incrementado el alto índice delictivo” indicó Ángel Navarro.



Otro tema por lo que también han tenido diversas reuniones con las autoridades, es respecto a la no invasión de rutas de servicio público de peaje del estado, situación que contrastante se vive en la región nororiental.

Representantes de AMOTAC en la región, explicaron que, para dicho día no tomarán casetas ni cerrarán carreteras, a fin de no perjudicar a terceros, sin embargo, con este paro nacional podrán parar la economía del país al no transportar los diferentes productos en el tema de carga y al mismo tiempo no estarán consumiendo el combustible necesario para las unidades, es decir, gasolina o diésel.



“Imaginen que nos paremos todo un día, ya sea de pasaje, carga o turismo, que no entre ni un servicio… con un día que no entre ni una cebolla a la central de abastos, en las tiendas departamentales; o que no se mueva la gente, ¿quién va a ir a su trabajo?, ahora las gasolineras ¿cuánto van a perder?, paramos la economía”, reiteró el consejero nacional de AMOTAC delegación Teziutlán.



Por otra parte, se dio a conocer que antes de que la pandemia iniciara, se tenía reuniones mensuales, las cuales quedaban a cargo de guardia nacional, explicando que al gobierno del estado no les interesaban los que AMOTAC presentaba constantemente, ello aunado a los constantes cambios que hizo el gobierno en las diferentes dependencias, tal es el caso de vialidad del estado y posteriormente con la secretaría de seguridad pública, lo que provocó que tiempo después les cerrarán la puertas a esta organización, al menos en el estado de Puebla.

Con este paro nacional los Transportistas Mexicanos, esperan que sus peticiones sean escuchadas y resueltas, ya que muchas veces han tenido respuesta por parte de las autoridades pero no han visto los resultados.