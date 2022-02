Rechazan 53 % de los poblanos a los parquímetros: IMPLAN (FOTOS)

El 53 por ciento de los poblanos que viven en la capital rechazan la instalación de parquímetros en el municipio, así lo señaló un estudio que realizó el Instituto Municipal de Planeación Municipal en el año 2021, documento con el que Claudia Rivera canceló el proyecto. A pesar de esto, el alcalde Eduardo Rivera dio por hecho la colocación de este sistema bajo el argumento de que la movilidad en Puebla se necesita modernizar.

La encuesta de Satisfacción Ciudadana que implementó el Ayuntamiento de Puebla en julio del año pasado muestra que los poblanos están en contra de pagar más de cinco pesos por dejar su vehículo en la vía pública, ya que mencionaron que nadie les garantiza la seguridad de su auto.

El documento establece que sólo el 6.3 por ciento está dispuesto a pagar 10 pesos, el 8.4 entre seis y nueve pesos y el 55 por ciento que se cobre 5 pesos por hora, mientras que un 31 por ciento está dispuesto a pagar más de 15 pesos.

Dicho estudio que se realizó apenas el año pasado encuestó a mil capitalinos de diferentes zonas de la ciudad y está avalado por el Instituto Municipal de Planeación Municipal (Implan).

Mientras que los poblanos a favor de este proyecto representan un 47 por ciento de los capitalinos, mismos que se inclinan por pagar más de 15 pesos; sin embargo, la colocación de parquímetros jamás fue un hecho en el 2021.

En su tradicional conferencia mañanera el edil municipal dijo que es sensible a la ciudadanía como dijo el gobernador, pero al mismo tiempo se puso autoritario al decir que él no busca popularidad sino hacer valer la ley y el Estado de Derecho. Además cumplirá con la solicitud de los poblanos que le han sugerido instalar este sistema.

Por el amor de Dios los Parquímetros existen en Cholula, París, Washington, me pusieron para ser la autoridad y lo que quieren los poblanos es que no haya un franelero que te cobre 20 o 30 pesos y si no le pagas te raye el coche, dijo @eduardorivera01 pic.twitter.com/bDIFo5RyXd

"No es una decisión fácil, pero ya se los dije, no me pusieron a mí para jugar una posición cómoda o de popularidad, me pusieron para ser autoridad y lo que quieren los poblanos es que haya orden, que si vas al Centro Histórico no haya un franelero que te quiera cobrar 20 ó 30 pesos. Por el amor de Dios, los Parquímetros hay en San Pedro Cholula, en Zacatlán, Por el amor de Dios en la Ciudad de México, París, en Washington. Creo que también como ciudad hay que plantearnos una visión moderna", dijo.