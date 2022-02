SSC realiza megaoperativo alcoholímetro el viernes en la 5 de Mayo y la 43 Oriente (FOTOS)

Con 50 elementos de la Policía Municipal, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementó un ‘megaoperativo’ de alcoholímetro en el Bulevar 5 de Mayo, con el cual detuvo a 30 poblanos que disfrutaron del partido de futbol donde se enfrentaron el Puebla y el Monterrey que se llevó a cabo el viernes pasado.

Los 50 uniformados mandaron a cerrar todas las laterales del Bulevar 5 de Mayo del tramo de la calle 2 Sur a la 31 Oriente, con el objetivo de que ningún automovilista se brincara este operativo.

Esta acción también provocó que el tráfico en la zona se intensificara, lo cual generó la molestia de los poblanos que circulaban por el lugar, pues tardaron una hora en poder a travesar la zona.

Las acciones de seguridad iniciaron a las 22 horas, con 40 patrullas entre motos y camionetas, más 12 grúas que bloquearon las salidas del Bulevar 5 de Mayo y que sirvieron para trasladar al corralón a los vehículos de los automovilistas que dieron positivo en la prueba de alcoholímetro o que no tuvieron sus papeles en regla.

En redes sociales los poblanos denunciaron que este operativo sólo sirvió para que los elementos de la Policía Municipal llevaran su cuota de multas, pues sólo se les acusó de haber ingerido bebidas embriagantes a través de una prueba que consta en meter una lámpara al interior del auto, misma que supuestamente detecta las partículas de alcohol.

Algunos de los capitalinos rechazaron haber ingerido alcohol, pues la mayoría aseguró que había salido de laborar; sin embargo, fueron presa de los elementos de la Policía Municipal quienes les colocaron su multa, pues su grado de alcohol no era tan agravante.

“Venia en el Bulevar 5 de Mayo, vi un fila muy larga de patrullas, unas 50 en ambos sentidos, también había grúas atravesadas para que los poblanos no se saltaran el alcoholímetro. Me detuvieron y un agente de tránsito y me dijo que tomé y le dije no porque vengo de trabajar, pero en la mano traía una especie de lámpara y la puso a la altura del volante y según marco 38 en color rojo y me dijo: mientes, ingeriste cerveza, y yo no había ingerido nada”, dijo uno de los poblanos.