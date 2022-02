Parquímetros, la obsesión del PRIAN: Doger, Blanca, Lalo y Gali lo intentaron

Fue en el trienio de Enrique Doger cuando nació la idea de implementarlos, siendo el ex presidente Antonio Gali quien los colocó de manera temporal

La obsesión del PRIAN por instalar parquímetros en la ciudad de Puebla no es novedad, viene desde hace 15 años cuando se propuso en el trienio de Enrique Doger; sin embargo, no lo pudieron implementar y fue el ex presidente Antonio Gali Fayad quien los colocó de forma temporal, pero fracasó.

Ahora, el alcalde Eduardo Rivera revivió su plan para instalar parquímetros en la ciudad bajo el argumento de que la ciudadanía y los integrantes de la Iniciativa Privada se lo han solicitado para mejorar la movilidad en el Centro Histórico.

Ante ello, le encomendó al gerente de la ciudad, Adán Domínguez, realizar un estudio que avale la colocación de estos reguladores de estacionamiento en el primer cuadro de la ciudad, así como en escuelas y centros comerciales, el cual será presentado en los próximos días.

Doger Guerrero firma convenio para colocar parquímetros

Durante su periodo, el ex alcalde priista Enrique Doger Guerrero firmó una carta compromiso con integrantes de la iniciativa privada para dar cumplimiento al Programa Parcial de Desarrollo Urbano y Conservación del Centro Histórico de la ciudad de Puebla, el cual incluía la instalación de parquímetros, por lo que firmó una concesión con la empresa Jajomar, quienes construyeron y operan el estacionamiento del Paseo de San Francisco hasta la fecha.

Sin embargo, la siguiente administración, a cargo de Blanca Alcalá, echó abajo el proyecto cancelando la concesión que había signado Doger, por lo que se mantuvo un largo litigio desde 2010 con Jajomar, pues la empresa exigía una indemnización de 608 millones de pesos por la cancelación del contrato.

No fue sino hasta 2014 cuando el litigio llegó a su fin y el veredicto de la justicia fue a favor del Ayuntamiento de Puebla, que ya no tuvo que pagar ni un solo peso.

Desde 2013 Lalo lanzó proyecto de parquímetros

Poco le duró a los poblanos librarse de los parquímetros, pues en 2013, durante su primer trienio, Eduardo Rivera Pérez anunció que su gobierno generó un proyecto para la colocación de parquímetros, mismo que fue analizado por el gobierno entrante de Gali Fayad.

El alcalde se dio por vencido en su ‘intentona’ de concesionar los espacios de estacionamiento en la capital debido a que su gestión terminó en 2014 y no pudo discutir el proyecto en el Cabildo, por lo que nunca se lanzó una licitación.

Gali Fayad reconoce que afectan el bolsillo de poblanos y los retira

Sin embargo, la administración de Antonio Gali Fayad se interesó en el proyecto y en su primer año de gobierno instaló la prueba piloto de los parquímetros que se instalaron en una primera etapa en el Paseo Bravo; sin embargo, en septiembre de 2015 se canceló.

Eduardo revive la instalación de parquímetros

Pero este programa resurgió en el año 2018 durante la campaña presidencial cuando el actual presidente, Eduardo Rivera, retomó el tema y aseguró que sería una opción de su gobierno para mejorar la movilidad.

El alcalde en ese entonces argumentó que la instalación de parquímetros iba a terminar con el secuestro de la vía pública que realizan los franeleros en toda la capital, mismos que no aportan ni un solo peso a las arcas municipales.



“En principio yo creo que es un punto importante a considerar para mejorar la movilidad en el Centro Histórico. Hay muchos de estos espacios públicos que son controlados por los ‘viene viene’ y ese dinero va a todos lados menos al gobierno de la ciudad, entonces, lo debe administrar la ciudad”, dijo.



Busca recaudación económica en 2022

Pero el alcalde mantuvo su palabra y en su segundo gobierno anunció que iba a implementar parquímetros en enero y febrero; sin embargo, el proyecto no fue realizado a tiempo por la Secretaría de Movilidad e Infraestructura, por lo que la gerencia del Ayuntamiento de Puebla tomó el programa.

Por ello, el 16 de febrero el gerente municipal, Adán Domínguez Sánchez, dio por hecho la instalación de parquímetros en el Centro Histórico, pues anunció que en los próximos días se dará a conocer el estudio de factibilidad de los reguladores de estacionamiento.