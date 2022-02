Lalo insiste en instalación de parquímetros, pese al rechazo de los poblanos (VIDEO)

El alcalde, Eduardo Rivera Pérez insistió que le presentará el proyecto de instalación de Parquímetros a los comerciantes y colonos que viven en el Centro Histórico, pese a que una encuesta reciente del IMPLAN señala que el 53 por ciento de poblanos rechazan esta acción.

El edil de la capital dijo desconocer dicha encuesta que realizó el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) en julio del 2021.

Por ello, aseguró que su gobierno le mostrará el proyecto final a los poblanos cuando la gerencia del Ayuntamiento de Puebla lo culmine.

"En relación al tema de Parquímetros vamos a seguir trabajando, recabar las opiniones de comerciantes y personas que habitan el centro Histórico, presentaremos una propuesta integral relacionada para no especular no crear escenarios que no son terminamos de analizar manifestaciones y encuestas pasadas, esta no la conozco para presentar información precisa y puntual sobre este proyecto y evitar especulaciones sin fundamento", dijo.