Lalo desconoce la encuesta del IMPLAN en la que 53 % de los poblanos rechazan los parquímetros

El alcalde Eduardo Rivera Pérez anunció que le presentará una propuesta integral de la instalación de parquímetros a comerciantes, colonos e Iniciativa Privada con el objetivo de hacerles saber el proyecto, esto al señalar que desconoce la encuesta que realizó en 2021 el IMPLAN, la cual fue presentada ayer por CAMBIO y señala que el 53 por ciento de los poblanos rechazan la colocación de este sistema de estacionamiento.

El edil explicó que con este proyecto despejará las dudas de todos los poblanos y comerciantes del Centro Histórico para que este sistema de estacionamiento sea avalado por los capitalinos.

“En relación al tema de parquímetros vamos a seguir trabajando, recamar las opiniones de comerciantes y personas que habitan el Centro Histórico, presentaremos una propuesta integral relacionada para no especular, no crear escenarios que no son”, dijo.