Lalo evade responder cuánto tiempo durará el ofertón de cobro de los parquímetros

El alcalde, Eduardo Rivera Pérez evadió responder cuánto tiempo durará el ofertón de la tarifa de cobro por parquímetros, ya que aseguró que su gobierno evaluará el funcionamiento del proyecto antes de definir el costo que durará durante su trienio.

El edil de la capital reconoció que su gobierno aún no define si el costo de parquímetros será el que ayer presentó, que por 4 horas de estacionamiento los poblanos pagarán 20 pesos.

"No hay modificación por el momento cero pesos la primera hora, cinco pesos la segunda, cinco la tercera. No tengo ninguna decisión al respecto me comprometo a que así arranque el proyecto vamos a ver cómo funciona y después evaluemos la tarifa y el funcionamiento", dijo.