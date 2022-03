Edil no garantiza tarifas bajas ni el ofertón en todo el trienio (FOTOS Y VIDEOS)

El presidente Municipal, Eduardo Rivera Pérez, rechazó sostener el ‘ofertón’ de estacionamiento de cuatro horas por el costo de 20 pesos con el cual busca que los poblanos aprueben los parquímetros, pues dijo que esta tarifa será puesta a análisis para determinar si funciona para que el Ayuntamiento de Puebla recaude entre 4 y 5 millones al mes.

El edil explicó que la recaudación mensual también incluirá las sanciones que van de entre los 577 pesos a los dos mil 886 pesos que lo poblanos deberán pagar por exceder su tiempo de estacionamiento, por agredir al supervisor de Movilidad y por no traer placa.

El alcalde mencionó que su gobierno esperará a que el programa de parquímetros arranque con la finalidad de verificar si la tarifa es factible para que el Ayuntamiento recaude lo que estima al mes.

Ante ello, se comprometió a que de inicio el proyecto de Estacionamiento seguro arranque con la tarifa de la primera hora gratis, la segunda y tercera cinco pesos y la cuarta 10 pesos; sin embargo, omitió dar detalle de cuánto tiempo durará activa.

“No hay ninguna modificación por el momento, cero pesos la primera hora, cinco pesos la segunda y la tercera y 10 pesos la cuarta no se piensa modificar. (Durara el trienio) No tengo decisión, me comprometo a que arranque el programa y ya después de que funcione evaluemos precisamente la tarifa y el funcionamiento del proyecto”, dijo