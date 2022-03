SCJN está analizando el cobro del DAP, confío en que se apruebe; revela Lalo Rivera

El alcalde, Eduardo Rivera Pérez sigue empecinado en cobrar el Derecho al Alumbrado Público (DAP), ya que informó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra analizando a fondo el cobro de este concepto, por lo que confío que se lo apruebe.

El presidente municipal, aseguró que los ministros encargados están analizando el proceso.



"Tenemos esa buena noticia, no significa que se haya ganado de fondo la controversia, significa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro que ha recibido la misma entrará al fondo y al estudio para la resolución del caso que nosotros presentamos, entonces, es un paso importante para el Gobierno la Ciudad y estaremos atentos para que ojalá podamos tener esta decisión favorable para los poblanos", aseguró el edil.



Sin embargo, este proceso aún no está determinado, por lo que aún no hay resolución