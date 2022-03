Las mujeres debemos generar espacios y condiciones para que otras lleguen al servicio público: Ariadna Ayala

La presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala Camarillo, hizo un llamado para que las mujeres se generen sus propios espacios en la vida pública y política del país, asegurando que se ha masculinizado la apertura de espacios a través de la entrega de puestos y cargos a mujeres únicamente para cumplir con una cuota de género.

Fue durante su participación en el Conversatorio en el marco del Día de la Mujer que organizó el Congreso del Estado, en donde Ariadna Ayala aseguró que a lo largo de su carrera política ha tenido que enfrentarse a la desigualdad, la discriminación, la violencia de género y en especial a la violencia espejo por parte de otras mujeres.

En ese sentido, la presidenta municipal de Atlixco indicó que todas las mujeres que ocupan cargos públicos en la actualidad deben asumirse y actuar como agentes de cambio.

Ayala Camarillo detalló que cada mujer que ocupa un cargo público debe desde su trinchera, consolidar y generar mejores oportunidades para que otras mujeres puedan desenvolverse de mejor manera dentro y fuera del servicio público y así se haga una realidad la igualdad sustantiva de género.

“Hoy sabemos que las mujeres podemos ocupar cualquier cargo y desempeñar cualquier tarea con profesionalismo, compromiso y sensibilidad. Si bien las estructuras patriarcales retroceden, debemos de pugnar, en todo momento, por otro paradigma social donde la igualdad, la equidad y la democracia nos orienten a una vida de bienestar compartido. En mi caso particular el desafío fue mayúsculo, pues no sólo he logrado ser la primera mujer que ocupa la presidencia municipal de Atlixco, sino que también represento el primer triunfo de la izquierda en este municipio”, destacó Ariadna Ayala.