Esconderse o cárcel: sexoservidoras revelan la amenaza de Cruz Lepe (FOTOS)

Desde un cuarto de hotel en el centro de Puebla, una sexoservidora reveló que el gobierno municipal las amenazó con meterlas a la cárcel si no aceptaban trabajar escondidas, al interior de casonas o de hoteles, porque no las querían ver en la calle, dijo el secretario de Gobernación, Jorge Cruz Lepe.

La advertencia tenía un antecedente: el 8 de diciembre de 2021 fue detenida ‘La Lulú’, fundadora de la Unificación de Sexoservidoras del Estado de Puebla AC. Una mujer líder que luchó por espacios dignos y mejores condiciones sanitarias para sus agremiadas, después de que el número de ellas aumentó por la pandemia.

Tras su arresto, el gobierno panista empezó con el plan de reordenar el centro y meter a las sexoservidoras a 16 casonas y esconderlas, supuestamente de manera consensuada, pero en realidad nunca les preguntaron. Así lo aseguró una sexoservidora que llamaremos Citlalli.

Ella accedió a conceder una entrevista porque desde su enojo sabe que lo que hicieron con ellas es injusto. Y a pesar de que varias temen ser encarceladas como ‘La Lulú’, Citlalli se atrevió a alzar la voz porque Eduardo Rivera acabó con su forma de vida. Todo para no opacar el primer cuadro de la ciudad que gobierna.

Trabajamos por necesidad, no por gusto

Son las 13:00 horas en el callejón de la 2 Poniente en pleno Centro de Puebla. Entre puestos de ropa y cortinas de locales cerrados está una accesoria en donde se exhiben cinco mujeres. “Más escondidas no podemos estar”, dice una de las compañeras de Citlalli.

Junto al local está un hotel que no llega ni a nombre. Lo primero que se ve al ingresar es una caseta de cobro, después tres puertas verdes, al fondo el baño y se acabó.

Al interior el ambiente es tenso: se escuchan los tacones de las mujeres al entrar y salir, además de un sanitario para todos los cuartos. A lo lejos se escucha la voz de un hombre que está atento al movimiento: “ya tiempo, siguiente”, grita de vez en vez.

Citlalli se sentó en la cama sin desvestirse. Se acomodó, para ser entrevistada. Subió sus pies al colchón sin quitarse los tacones de plataforma abrochados a sus tobillos. Se tapó sus piernas con una pequeña cobija de Igor y explicó que la lleva porque hay días que la cama no tiene sábanas.

Se recargó en la cabecera hedionda a humedad que casi es una costra de la pared corroída, y empezó el diálogo.

Dijo que sus ingresos han disminuido considerablemente porque en este callejón sus clientes se niegan a entrar, temen que los pueden asaltar. “Trabajamos por necesidad, lo hacemos donde se puede, o en este caso donde nos obligan”.

Narró que a la llegada del gobierno panista les avisaron que ya no podrían estar en la vía pública. Dice que nunca les dijeron del supuesto apoyo de empleo que el Ayuntamiento presumió públicamente.

“Del Ayuntamiento no recibimos apoyo. Tú sabes, quitaron a la cabeza y nosotras no sabíamos a donde ir. No estamos conformes de estar aquí, casi no tenemos chamba. Imagínate, nos vamos bien cogidas por poco dinero”, relató.