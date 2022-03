Lalo evadió hablar sobre el diagnóstico de las Ventanas Ciudadanas, asegura que no lo tiene (VIDEO)

El alcalde, Eduardo Rivera Pérez evadió hablar sobre el diagnóstico de las ventanas ciudadanas, al asegurar que aún no lo tiene, a pesar de que su gobierno firmó un contrato que establece que el mantenimiento de las mil 600 cámaras que conforman este sistema terminó el 31 de diciembre.

??‍♀️ El alcalde, @eduardorivera01 evadió hablar sobre el diagnóstico de las ventanas ciudadanas, al asegurar que aún no lo tiene pic.twitter.com/5vLabe6gRS

El edil de la capital incluso aseguró que no iba a responder, pues resaltó que es un tema de seguridad.

"No todavía no estamos trabajando en ese diagnóstico, por seguridad no te puedo comentar", dijo.