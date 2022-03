Lalo guarda silencio sobre diagnóstico y avances de las Ventanas Ciudadanas (VIDEO)

El alcalde, Eduardo Rivera Pérez evitó hablar sobre el diagnóstico de las Ventanas Ciudadanas al asegurar que aún no lo tiene, a pesar de que su gobierno firmó un contrato que establece que el mantenimiento de las mil 600 cámaras que conforman este sistema terminó el 31 de diciembre.

??‍♀️ El alcalde, @eduardorivera01 evadió hablar sobre el diagnóstico de las ventanas ciudadanas, al asegurar que aún no lo tiene pic.twitter.com/5vLabe6gRS

El edil de la capital aseguró que no puede dar detalle del servicio de mantenimiento de las cámaras de video vigilancia que realizó Atria Solutions, pues aseguró que es un tema de seguridad que no puede revelar.

"No, todavía no estamos trabajando en ese diagnóstico, por seguridad no te puedo comentar", dijo Eduardo Rivera.