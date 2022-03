Cruz Galindo niega haber firmado contrato con Atria para el mantenimiento de las Ventanas Ciudadanas

El Ayuntamiento de Puebla ya no sabe qué pasó con las cámaras de vigilancia del programa de Ventanas Ciudadanas, pues ahora la titular de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, Consuelo Cruz Galindo, dijo que su dependencia las necesita y desconoció que ha pasado, a pesar de que ella misma firmó un contrato supuestamente para darles mantenimiento durante el mes de diciembre.

Cruz Galindo negó haber firmado el contrato con Atria Solution para el mantenimiento de las mil 600 cámaras que conforman las ventanas ciudadanas.

La funcionaria explicó que el tema lo maneja el área correspondiente, ya que ella sólo le compete ser el "área requirente".

"Es un tema que evidentemente corresponde al área correspondiente, nosotros somos los requirentes, somos los que requerimos la necesidad de nuestras video cámaras. Hasta ahorita no te puedo dar una certeza porque no he firmado ningún tipo de contrato", dijo.