Cotizan entre 500 y 5 mil pesos mantenimiento de videocámaras, jamás por 128 mil: expertos (FOTOS)

Dar mantenimiento a una cámara de seguridad del tipo PTZ y marca Verint como las 176 que tiene el Ayuntamiento a las que Telmex da el servicio cuesta entre 500 y 5 mil pesos, pero jamás 128 mil pesos, como los pagó el gobierno de Eduardo Rivera Pérez, así lo expresaron empresarios en el ramo de la seguridad y especialistas en videovigilancia.

Roberto Esquivel Ruiseco, experto de seguridad de la Red Mexicana de Franquicias, explicó que son dos tipos de mantenimiento, preventivo y correctivo, y los precios son de entre 500 pesos y 5 mil, pero no más, pues entonces conviene cambiar la cámara completa.

Esquivel Ruiseco consideró que se trata de un claro negocio del Ayuntamiento de Puebla, pues si bien desconoce los detalles del contrato y sobre todo los anexos, en donde vienen los detalles de la reparación, una instalación completa de 176 cámaras no puede costar 22.5 millones de pesos.

Además, el experto dijo desconocer la empresa Atria Solutions, y destacó que siempre es mejor dar empleo en Puebla y a empresas poblanas para que fluya el dinero en la ciudad y sobre todo se quede aquí mismo y no afuera.

En el mismo sentido se manifestó un proveedor de seguridad del Ayuntamiento de Puebla, que por precaución solicitó omitir su nombre y el de su empresa. Pero detalló que son varios factores a considerarse en el mantenimiento de una cámara: desde la ubicación, el número de personas que se emplea, el cableado, y la logística. Pero jamás llegaría a los 128 mil pesos por una sola cámara.

“Por supuesto que no valen eso, aunque no solo es el costo del equipo, el mantenimiento consta de dos: preventivo, que cuesta entre 500 y mil 500 pesos por cámara; correctivo, depende material a cambiar/sustituir. Que puede ser eléctrico, hacer el enlace desde el punto donde emite señal (wifi), fuente de alimentación de energía, y no le doy más de 6 mil pesos por cámara”, sentenció.