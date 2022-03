Empresarios piden a Lalo que agilice colocación de cámaras de vigilancia por la seguridad en la capital

El Ayuntamiento de Puebla que dirige Eduardo Rivera tiene que garantizar la seguridad en la capital, cuente o no con cámaras de seguridad, aseguraron los presidentes tanto del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Ignacio Alarcón, como el de la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles, Manuel Domínguez Gabián.

En entrevista, el presidente del CCE, Ignacio Alarcón, mencionó que las Ventanas Ciudadanas son necesarias para resolver los incidentes de seguridad que ocurren en la capital, por lo que es necesario que se activen lo más pronto posible.

Sin embargo, el líder empresarial mantuvo la línea que han tenido desde el cambio de gobierno y señaló que tiene confianza en que Eduardo Rivera resuelva esta problemática de la mejor manera para el beneficio de los poblanos y que se reduzcan los índices delictivos en la capital.

Por su parte Manuel Domínguez Gabián, presidente de la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles, pidió al gobierno municipal que se garantice la seguridad en la demarcación, sin importar el método que quiera implementar la secretaria de Seguridad, Consuelo Cruz, o el propio alcalde Eduardo Rivera.

“Lo que necesitamos es tener seguridad en Puebla, yo no sé si hay cámaras o no, pero lo que me consta es que si queremos tener turismo y reactivar la economía en Puebla es tener seguridad, porque antes eso era lo que vendíamos, tenemos que volver a eso, con cámaras, sin cámaras, pocos policías o muchos, tenemos que tener seguridad”, dijo.